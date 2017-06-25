كأس القارات: تأهل ألمانيا وتشيلي إلى نصف النهائي

صعد منتخبا ألمانيا وتشيلي إلى نصف نهائي كأس القارات 2017 لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا بعدما تغلب الأول على نظيره الكاميروني 3 – 1، وتعادل الثاني مع أستراليا بهدف لمثله يوم الأحد في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية.

وفي المباراة الأولى، سجل كريم ديميرباي (48) وتيمو فيرنر (67 و82) أهداف ألمانيا، بينما سجل الحارس مارك أندري تير شتيغن (79 خطأ في مرماه) هدف الكاميرون.

ورفع المنتخب الألماني رصيده بذلك إلى سبع نقاط ليتأهل من صدارة المجموعة ويلتقي في الدور الثاني نظيره المكسيكي صاحب المركز الثاني بالمجموعة الأولى.

أما في المباراة الثانية، سجل مارتن رودريغيز هدف التعادل لتشيلي قبل 20 دقيقة من النهاية، بعدما تقدمت أستراليا في الشوط الأول عن طريق جيمس ترويسي، ليضمن نقطة ثمينة لبلاده وتتأهل لملاقاة البرتغال في نصف النهائي.