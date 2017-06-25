كاهيل ابن الجزيرة الصغيرة يصل إلى 100 مباراة دولية

وصل الأسترالي تيم كاهيل نجم منتخب أستراليا إلى مباراته الدولية رقم 100 في صفوف منتخب "سوكيروز" وبات ثاني أكثر اللاعبين مشاركة على الصعيد الدولي منذ خوض أستراليا أول مباراة دولية لها في 17 يونيو 1922.

ودفع أنجي بوستيكوغلو مدرب أستراليا بالمهاجم المخضرم أساسياً في ثالث مباراة بطل آسيا بكأس القارات أمام تشيلي.

ارتدى كاهيل ابن السابعة والثلاثين عاماً قميص منتخب أستراليا لأول مرة في 30 مارس 2004 أمام جنوب إفريقيا لكن قبل أن يتحقق ذلك احتاج إلى نيل موافقة خاصة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نظرا لتمثيله منتخب ساموا التي تعود أصوله لها في فئات الشباب، لكنه قرر لاحقا تمثيل البلاد التي ولد فيها.

ومنذ مشاركة المهاجم المخضرم مع منتخب أستراليا، وصل إلى كأس العالم 2006 في ألمانيا وهز خلالها مرمى اليابان، قبل أن يكرر ذلك في مونديالي 2010 و2014، وعلى الصعيد القاري شارك في كأس آسيا لثلاث نسخ فحل وصيفا مع "سوكيروز" في 2011 وتوج باللقب في 2015.

وحافظ كاهيل على آمال أستراليا في التأهل مرة جديدة إلى كأس العالم 2018 بتسجيله هدفين في مرمى الأردن في التصفيات الأولية إلى جانب هدف الفوز على الإمارات في التصفيات النهائيات التي يتبقى منها جولتان وتحتل أستراليا حاليا المركز الثالث في المجموعة الآسيوية الثانية متأخرة بفارق الأهداف عن السعودية .

وتتطلع أستراليا بتفاؤل لمباراتيها المقبلتين أمام اليابان في أغسطس وتايلاند في سبتمبر للوصول إلى نهائيات كأس العالم ومنح كاهيل فرصة فريدة ليكون رابع لاعب يسجل في أربع نسخ متتالية للبطولة العالمية إلى جانب البرازيلي بيليه والألماني زيللر والألماني كلوزه.