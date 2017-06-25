لامبارد: من الصعب تعويض دييغو كوستا في تشيلسي

يقول فرانك لامبارد لاعب تشيلسي السابق إنه سيكون من الصعب على بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم تعويض مهاجمه الإسباني المتألق دييغو كوستا إذا ما قرر الأخير الانتقال لفريق آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وظل كوستا (28 عاما) على رأس قائمة هدافي تشيلسي خلال ثلاثة مواسم منذ انضمامه إليه في 2014 وقاده خلال هذه الفترة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين، لكنه قال إنه سيترك تشيلسي بعد أن أبلغه المدرب الايطالي أنطونيو كونتي بأنه لم يعد ضمن خطط النادي للمستقبل.



وقال لامبارد لشبكة سكاي التلفزيونية الرياضية: هو مهاجم رائع والكل شاهد ذلك في الموسم الماضي وطوال مدة وجوده في تشيلسي. سيكون من الصعب جدا تعويضه..



وأضاف لامبارد: هو لاعب متعدد المهارات والقدرات وهو يملك حاسة التهديف أيضا، وهذا يصعب العثور عليه في هذه الأيام.



وأحرز كوستا 22 هدفا في 42 مباراة خاضها مع تشيلسي في الموسم الماضي لكن بعض التقارير تحدثت عن رغبة تشيلسي في استعادة جهود مهاجم ايفرتون روميلو لوكاكو الذي أحرز 26 هدفا لفريقه في الموسم الماضي.



وأكد كوستا في وقت سابق إنه يفضل العودة لناديه السابق أتليتيكو مدريد لكن النادي الإسباني محروم من تسجيل أي لاعبين جدد حتى يناير المقبل بسبب عقوبة فرضتها عليه محكمة التحكيم الرياضية.