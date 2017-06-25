مدرب الكاميرون: توقعت خروجنا من كأس القارات

أكد البلجيكي هوغو بروس، المدير الفني للمنتخب الكاميروني لكرة القدم كان يتوقع الخروج من بطولة كأس القارات.



وودع المنتخب الكاميروني البطولة عقب خسارته أمام المنتخب الألماني 1 -3 خلال المباراة، التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بالبطولة.



وقال بروس: يجب أن أقول أنني كنت أتوقع الخروجمن البطولة، لم تكن مفاجأة بالنسبة لي. دائما ما كنت أقول بعد بطولة أمم أفريقيا، أننا أحد أفضل المنتخبات في أفريقيا، ولكن هناك اختلافا كبيرا بيننا وبين الأفضل في كرة القدم الحديثة.



وأضاف : في هذه البطولة رأينا دليلا على أن هناك الكثير من العمل يجب القيام به.