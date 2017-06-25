"سوبر ماريو" يمدد تعاقده مع نيس حتى نهاية الموسم المقبل

أعلن نيس ثالث الدوري الفرنسي تمديد عقد مهاجمه الإيطالي ماريو بالوتيلي موسما جديدا بعد المستويات الكبيرة التي قدمها اللاعب المشاغب الموسم الماضي.

وكان بالوتيلي المثير للجدل دافع عن الوان ميلان وإنتر الإيطاليين وليفربول ومانشستر سيتي الانجليزيين، وساهم في تأهل نيس إلى دوري ابطال اوروبا بعد ان سجل له 17 هدفا في 28 مباراة لعبها في موسمه الأول مع الفريق الجنوبي.

وكتب النادي الفرنسي على موقعه الرسمي: يسر نيس التأكيد أن ماريو بالوتيلي وقع على عقد جديد مع النادي.

ونشر نيس صورة لبالوتيلي (26 عاما) وهو يوقع مع رئيس النادي جان بيار ريفير والمدير العام جوليان فورنييه.