رئيس لجنة مونديال 2018 ينفي تورط الروس بالمنشطات

نفى اليكسي سوروكين الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لكأس العالم 2018 التقارير الصحفية المتداولة حول تورط لاعبين دوليين في المنتخب الروسي لكرة القدم في وقائع تعاطي منشطات.



وقال سوروكين للمراسلين الصحفيين من الغريب للغاية ظهور هذه التقارير في الوقت الحالي.



ذكرت صحيفة ميل البريطانية أمس الأحد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يحقق في ادعاءات حول تورط لاعبي المنتخب الروسي في تعاطي مواد محظورة محفزة للأداء في مونديال البرازيل 2014.



وذكرت صحيفة دايلي ميل أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يحقق فيما إذا كان جميع اللاعبين الـ23 لمنتخب روسيا في مونديال البرازيل، تورطوا في برنامج المنشطات، علما بان خمسة من هؤلاء اللاعبين يشاركون مع الفريق في كأس القارات.



وقال ريتشارد مكلارين كبير المحققين التابع للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) في التقرير الذي نشر في التاسع من ديسمبر الماضي إن أكثر من 1000 رياضي روسي تورطوا في ممارسات واسعة النطاق لتعاطي المنشطات، والتي تضمنت التلاعب بالعينات في أولمبياد سوتشي.



وتم تعليق عمل الاتحاد الروسي لألعاب القوى على خلفية مزاعم بوجود ممارسات لتعاطي المنشطات واسعة النطاق في البلاد، حيث كانت داريا كليشينا لاعبة الوثب الطويل، هي لاعبة القوى الروسية الوحيدة التي سمح لها بالمشاركة في دورة ريو دي جانيرو الأولمبية العام الماضي.



ولكن سوروكين أكد أن لاعبي منتخب روسيا يخضعون لاختبارات المنشطات بشكل دوري من قبل فيفا والاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) على مدار السنوات الماضية، وجميع النتائج جاءت سلبية.



وأوضح سوروكين: ليس من اختصاصي التعليق على تفاصيل تقرير مكلارين، أو على الجزء الصادق منه أو الجزء الذي لا يتمتع بالمصداقية، والجزء الذي اخترنا تصديقه والجزء الذي لا نصدقه.



وأضاف: إذا كان هناك حقائق فلنناقش هذه الحقائق، إذا لا يوجد حقائق فلنتحدث عن كرة القدم.



ونفى فيتالي موتكو نائب رئيس الوزراء الروسي الذي يتولى شئون الرياضة في بلاده، يوم الأحد الادعاءات المثارة حول تورط المنتخب الروسي لكرة القدم في برنامج للمنشطات برعاية حكومية.



وقال موتكو لوكالة أنباء تاس الروسية: في المنتخب الوطني لم يكن هناك أبدا ولن يكون هناك حالات تعاطي منشطات، منتخبنا الوطني يتم فحصه بشكل مستمر، تتواجد جهات مكافحة المنشطات في كل المباريات.



ومع ذلك أكد الفيفا أنه يجري تحقيقات في هذا الشأن دون الكشف عن اسماء اللاعبين المتورطين، ولكن قيل أن نتائج اختبارات المنشطات للاعبي منتخب روسيا التي جرت على هامش المونديال قبل ثلاثة أعوام جاءت سلبية.



وتستضيف روسيا حاليا كأس القارات التي تقام في العام الذي يسبق كأس العالم، وخرج الفريق الروسي من دور المجموعات بعد خسارته 1 -2 أمام المكسيك يوم السبت.



كما أكدت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وادا أنها لا تطيق صبرا حتى ظهور نتائج فيفا حول احتمالات وجود حالات تعاطي منشطات في المنتخب الروسي خلال مونديال البرازيل.