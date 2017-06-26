سكولاري: باولينيو لن ينتقل إلى برشلونة

يعتقد لويز فيليبي سكولاري مدرب غوانزو إيفرغراند أن انتقال لاعب الوسط البرازيلي باولينيو إلى برشلونة لن يحدث على الأرجح لأن قواعد الانتقالات في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم تجعل العثور على لاعب بديل أمرا مكلفا جدا.



وتألق باولينيو مع بطل الصين ست مرات منذ انضم إليه قبل عامين ونصف العام وأقر اللاعب البرازيلي (28 عاما) بأن برشلونة الإسباني أبدى اهتمامه به.



وبدد سكولاري التكهنات بعودة مواطنه إلى أوروبا لصعوبة تعويض النادي الصيني الفراغ الذي سيتركه اللاعب.



وقال المدرب البرازيلي للصحفيين: تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 40 مليون يورو ولن يفرط أي ناد صيني في لاعبيه البارزين لأنه من الصعب ومن المكلف العثور على بديل في ظل القواعد الجديدة.



وفرض الاتحاد الصيني للعبة ضرائب بنسبة مئة في المئة على رسوم التعاقد مع لاعبين أجانب إذا زادت قيمة الانتقال على 45 مليون يوان (6.58 مليون دولار) مع توجيه الرسوم الإضافية لتطوير المواهب الصاعدة.



ونتيجة لذلك ساد الهدوء في فترة الانتقالات الصيفية التي بدأت في الصين يوم الإثنين الماضي على غير المعتاد دون التعاقد مع أسماء ذائعة الصيت.



واعترف باولينيو لاعب توتنهام هوتسبير السابق لصحيفة جلوبو اسبورتي البرازيلية بأن برشلونة كان على اتصال مع وكلاء له.



ونقلت الصحيفة عن باولينيو قوله مطلع الأسبوع: برشلونة تواصل مع وكيلي. يوجد عرض لكنني سعيد حاليا في حياتي وفي مسيرتي ومن الصعب أن اتخذ قرارا، لكن سأقوم بدراسة الأمر ومن المعايير الأساسية لي سعادتي، وأعتقد أنني وزوجتي سعداء في الصين ونحب الناس هنا.