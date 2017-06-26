فرانك دي بور مدرباً لكريستال بالاس الإنجليزي

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي لكرة القدم تعيين فرانك دي بور المدرب السابق لإنتر ميلان الإيطالي وأياكس الهولندي مديرا فنيا للفريق.



ووقع لاعب المنتخب الهولندي السابق عقدا مع كريستال بالاس لمدة ثلاثة أعوام ، وسيحل مكان سام ألارديس الذي رحل عن المنصب في مايو الماضي بعد مساعدة الفريق في تفادي الهبوط.



وكان دي بور (47 عاماً) قد أقيل من تدريب إنتر ميلان في تشرين نوفمبر الماضي بعد تولي المنصب لمدة 85 يوما فقط.



وقبلها ، تولى دي بور تدريب أياكس بين عامي 2010 و2016 وقاده للتتويج بلقب الدوري الهولندي في المواسم الأربعة الأولى ، ثم المركز الثاني في الموسمين الأخيرين.