لوف: تمنيت تأهل روسيا.. اللعب أمام المكسيك مزعج

يتوقع يواخيم لوف، المدير الفني الوطني للمنتخب الألماني الأول لكرة القدم، أن مباراة فريقه المقبلة أمام المنتخب المكسيكي في الدور قبل النهائي لبطولة كأس القارات 2017 بروسيا ستكون صعبة، مؤكدا أن وصوله لنصف نهائي البطولة مع فريق مكون من لاعبين شباب يعد إنجازا.



وقال لوف عقب فوز ألمانيا 3 - 1 على الكاميرون في المباراة الأخيرة لها في دور المجموعات: المكسيك فريق مزعج للغاية، ويضم لاعبين رائعين، إنها تجربة جيدة للغاية بالنسبة لنا لأننا لم نعتد على اللعب مع منتخبات من أمريكا الوسطى أو الشمالية بهذا الشكل.



واعترف لوف بأنه كان يأمل في أن تتأهل روسيا بدلا من المكسيك إلى الدور قبل النهائي كونها البلد المضيف، وبسبب أيضا وجود علاقة صداقة بينه ومدرب المنتخب الروسي ستانيسلاف تشيرتشيسوف، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المكسيك استحقت التأهل ولعبت بشكل جيد.



وتأهلت ألمانيا إلى نصف نهائي كأس القارات بعدما تصدرت المجموعة الثانية وستواجه المنتخب المكسيكي يوم الخميس المقبل بمدينة سوتشي الروسية.



وأنهى المنتخب المكسيكي مشواره في المجموعة الأولى في المركز الثاني بعد المنتخب البرتغالي المتصدر، الذي يلتقي مع تشيلي في المباراة الثانية للدور قبل النهائي لكأس القارات يوم الأربعاء.



وأضاف لوف قائلا: أنا فخور بتواجدي في نصف النهائي، التواجد بين الأربعة الكبار لم يكن شيئا نتوقعه.