سالفاتوري سيريغو يترك باريس وينتقل إلى تورينو

ترك الحارس الإيطالي سالفاتوري سيريغو باريس سان جيرمان الفرنسي للانضمام إلى تورينو الإيطالي بحسب ما أعلنه الفريقان يوم الثلاثاء.

وكتب نادي العاصمة على موقعه الرسمي: باريس سان جرمان وسالفاتوري سيريغو توصلا إلى اتفاق لفسخ العقد الذي يربط بينهما حتى يونيو 2018، لينضم حارس المرمى الإيطالي إلى نادي تورينو.

وكان سيريغو (30 عاما) أساسيا في باريس سان جرمان في الفترة بين 2011 و2015، لكنه خرج من مخططات نادي العاصمة الذي أعاره في النصف الأول من الموسم الماضي إلى اشبيلية الاسباني، ثم إلى أوساسونا الإسباني في النصف الثاني منه.

وخلال موسم 2015-2016، فقد الحارس البديل للعملاق جانلويجي بوفون في المنتخب الإيطالي مكانه أساسيا في صفوف باريس سان جيرمان لصالح الألماني كيفن تراب الذي يخوض حاليا كأس القارات مع المانشافت.

وفي الموسم الحالي، اعتمد أوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان على ألفونس أريولا كحارس احتياطي لتراب، فاضطر سيريغو إلى اللعب على سبيل الإعارة في إسبانيا.