لاعبون تجاهلهم مورينيو.. فتحولوا إلى نجوم في فرق أخرى

يملك البرتغالي جوزيه مورينو مدرب مانشستر يونايتد الحالي وبورتو وتشيلسي وإنتر وريال مدريد السابق، تاريخاً كبيراً من تجاهل لاعبين في فرقه التي دربها، قبل أن يبتعدوا عنه ليتحولوا إلى نجوم في فرق أخرى.

المصري محمد صلاح لعب تحت قيادة مورينيو في تشيلسي لكنه لم يفارق دكة البدلاء، ورحل إلى إيطاليا ليتألق مع روما ويعود لإنجلترا كأغلى صفقة في تاريخ ليفربول، ومثله دافيد لويز الذي تركه مورينيو يرحل إلى باريس سان جيرمان، وعاد لتشيلسي محققاً الدوري الإنجليزي بعد عامين فقط.

ولعب لوكاكاو مباراتين تحت قيادة مورينيو، ولم يعجب الرجل البرتغالي فقرر بيعه إلى إيفرتون، والآن هو ثاني هدافي الدوري الإنجليزي، وخوان ماتا الذي تركه مورينيو يرحل عن تشيلسي، ويعتمد عليه بعد أعوام في مانشستر يونايتد.

أحد أهم تلك الأسماء هو الإيطالي العملاق ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس، اعتبره جوزيه فائضاً عن حاجته فتركه يرحل إلى جنوى، وبعد فترة بسيطة تحول إلى أحد أهم مدافعي كرة القدم في العالم بقميص السيدة العجوز.