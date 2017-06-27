ليفربول يفلت من العقوبة في قضية فان ديك

لن يواجه ليفربول على الأرجح عقوبة من رابطة الدوري الإنجليزي بعدما اتهمه ساوثهامبتون بالتواصل بشكل غير قانوني مع مدافعه فيرجيل فان ديك.



وأنهى ليفربول اهتمامه باللاعب الهولندي ونشر اعتذارا لساوثهامبتون في وقت سابق من الشهر الجاري بعدما ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن منافسه اشتكى لرابطة الدوري من طريقة التفاوض مع اللاعب.



وذكرت صحيفتا ذا تايمز وديلي تليغراف يوم الثلاثاء أن الرابطة أجرت تحقيقا مبدئيا في القضية وتوصلت إلى عدم وجود دليل كاف لاتخاذ إجراءات تأديبية.



ورفضت رابطة الدوري الممتاز التعليق لكن قال مصدر لرويترز إن الموقف على الأرجح لن يتغير في ظل عدم ظهور معلومات جديدة.

وتحكم لوائح صارمة انتقالات اللاعبين وتستطيع الأندية التفاوض مع اللاعبين إذا انتهت عقودهم أو بمجرد التوصل لاتفاق حول قيمة الانتقال مع النادي مالك اللاعب. وتحظر الاتصالات غير القانونية عبر وسيط.

وقال ساوثهامبتون مرارا إنه لا ينوي بيع فان ديك الذي انضم إليه من سيلتيك مقابل 13 مليون جنيه إسترليني في سبتمبر 2015 ووقع عقدا جديدا لمدة ست سنوات في 2016.



وجاءت شكوى ساوثهامبتون بعدما ذكرت تقارير أن اللاعب أبلغ نادي المدرب يورغن كلوب بأنه يرغب في الانضمام إليه.

وتعاقد ليفربول في المواسم القليلة الماضية مع أبرز لاعبي ساوثامبتون إذ ضم آدم لالانا وديان لوفرين وساديو ماني وناثانيل كلاين.

وتورط ليفربول هذا العام في أزمة أخرى بعدما عوقب بالحرمان من ضم لاعبين ناشئين من أندية إنجليزية لمدة عامين عقب اعترافه بالاتصال بشكل غير قانوني بلاعب يبلغ عمره 12 عاما في ستوك سيتي.