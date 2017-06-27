مدرب البرتغال ينتظر جاهزية برناردو سيلفا

أكد فيرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي أنه ما زال في انتظار الموقف النهائي لإصابة لاعب الوسط برناردو سيلفا ومعرفة مدى قدرته على المشاركة في مباراة الفريق المقررة يوم الأربعاء أمام نظيره التشيلي في الدور قبل النهائي لبطولة كأس القارات 2017 المقامة حاليا في روسيا.



وتحوم الشكوك حول مشاركة سيلفا المنتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي بسبب معاناته من إصابة في الكاحل فيما خرج المدافع رافاييل غيريرو من حسابات المنتخب البرتغالي لمباراة تشيلي.



وقال سانتوس : ما زال أمامنا 24 ساعة إذا كان سيلف سيلعب أم لا... الوقت مهم للغاية في هذه الحالة، سنقرر يوم الأربعاء.



ويحتاج سانتوس إلى إيجاد البديل لمدافعه بيبي الذي يغيب عن المباراة للإيقاف ، وأشار إلى أن جوزيه فونتي مدافع ويست هام الإنجليزي قد يحل مكان بيبي في الدفاع إلى جوار برونو ألفيش.