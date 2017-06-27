مدرب تشيلي يرفض الحديث عن انتقال سانشيز إلى ناد آخر

أبدى خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني لمنتخب تشيلي رفضه للانشغال بالشائعات المتعلقة حول مستقبل المهاجم أليكسيس سانشيز في الوقت الذي يستعد فيه المنتخب لمواجهة نظيره البرتغالي بطل أوروبا يوم الأربعاء في الدور قبل النهائي من بطولة كأس القارات 2017 لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا.



ولدى سؤاله عما إذا كان سانشيز نجم أرسنال الإنجليزي قد كشف له شيئا بشأن مستقبله ، قال بيزي إن سانشيز سعيد للغاية ويتطلع إلى خوض نهائي جديد من خلال كأس القارات الحالية.



ويرغب أرسنال في تجديد عقد سانشيز للاستمرار لعامين آخرين بعد انتهاء عقده الحالي في العام المقبل ، لكن تقارير أشارت إلى احتمالات انتقال اللاعب لفريق آخر هذا الصيف وأن مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني من بين الأندية المهتمة باللاعب.



وقال بيتزي إن سانشيز ليس متأثرا على الإطلاق بالشائعات التي تحوم حول مستقبله، وأنه يقدم كل ما لديه مع المنتخب.



وزاد مدرب تشيلي: إنه سعيد للغاية لأنه يحتل وضعا من نوع خاص. فأفضل الأندية في العالم ترغب في الحصول على خدماته رغم أنه يلعب بالفعل لناد جيد للغاية، سانشيز شخص مسؤول للغاية ويعرف جيدا ماذا يريد. والآن هو ملتزم تماما إزاء واجباته مع المنتخب.