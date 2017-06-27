ميسي يدعو 260 شخصاً لحضور حفل زفافه

دعا أسطورة الكرة الأرجنتينية والعالمية ليونيل ميسي 260 شخصا لحضور حفل زفافه على صديقته أنتونيلا روكوزو، والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبل بأحد فنادق مدينة روزاريو الأرجنتينية، مسقط رأسه.



وقال منظمو حفل الزفاف في بيان نقلته عنهم صحيفة "لا كابيتال" التي تصدر في روزريو: من بين المدعوين، الذي يبلغ عددهم 260 شخصا، سيحضر زملاء ليو الحاليون والسابقون الذين كانوا معه طوال مسيرته بالإضافة إلى الأهل والأصدقاء.



وأضاف البيان أن التجهيزات التي كان يقوم بها ميسي وصديقته انتهت قبل أربعة أيام من موعد حفل الزفاف. وسيصل أغلب المدعوين في نفس يوم حفل الزفاف وسيقيمون في الفندق الذي سيستضيف الحفل.



ومن المقرر أن يحضر حفل زفاف اللاعب الأسطوري لاعبو برشلونة الأسباني وبعض من لاعبي منتخب الأرجنتين، من بينهم أنخيل دي ماريا وسيرخيو أغويرو وإزيكيل لافيتزي، بالإضافة إلى زملاء اللاعب السابقين في النادي الكتالوني مثل سيسك فابريجاس ورونالدينيو وديكو وتشافي هيرنانديز، وسيحضرون جميعا برفقة زوجاتهم.



ووصل ميسي وروكوزو إلى روزاريو قبل أسبوع، حيث احتفل النجم الكبير بعيد ميلاده الثلاثين يوم السبت الماضي مع عائلته.