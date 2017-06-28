الهولندي كارسدورب ينتقل إلى روما الإيطالي

أعلن نادي روما الإيطالي أن المدافع الهولندي الدولي ريك كارسدورب خضع للفحوص الطبية في روما تمهيدا لإعلان انتقاله إلى صفوف الفريق قادما من فينوورد الهولندي.



وسيكون الظهير الأيمن كارسدورب (22 عاما) الصفقة الثانية التي يبرمها روما في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد تعاقده مع قلب الدفاع المكسيكي هيكتور مورينو من آيندهوفن الهولندي.



وكان روما تعاقد أيضا مع لاعب وسطه السابق إيزيبيو دي فرانشيسكو ليكون المدير الفني الجديد للفريق خلفا للمدرب لوشيانو سباليتي الذي رحل عن تدريب الفريق وتولى تدريب انتر ميلان الإيطالي.