داني ألفيش يودع جماهير يوفنتوس

أكد المدافع الدولي البرازيلي داني ألفيش أنه سيترك يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم الذي انضم إلى صفوفه الصيف الماضي دون أن يكشف عن وجهته المقبلة.

وقال ألفيش (34 عاما) عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام": انتهت علاقتنا الاحترافية اليوم، ولكنني سأحتفظ بعلاقتي بكل الاشخاص الذين يجعلون يوفنتوس فريقا كبيرا.

وشكر ألفيش الذي انتقل دون مقابل إلى يوفنتوس قادما من برشلونة الإسباني، جماهير نادي "السيدة العجوز" وزملاءه والمدير الرياضي للنادي جوزيبي ماروتا على الفرصة التي منحوها له.

وأضاف الفيش الذي ترشحه وسائل الإعلام للانضمام على الخصوص إلى صفوف مانشستر سيتي الانجليزي: لا ألعب كرة القدم من أجل المال، ألعب كرة القدم لانني أحب هذه المهنة والناس الذين يعملون بها. أحب كرة القدم، والمال لن يبقيني ابدا في مكان ما.

وقدم ألفيش موسما ناجحا مع يوفنتوس حيث ساهم في إحرازه الثنائية المحلية (الدوري والكأس) بالإضافة إلى بلوغ المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي خسرها أمام ريال مدريد الإسباني.