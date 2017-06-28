مارسيال ينفي شائعات رحيله عن يونايتد

نفى المهاجم الفرنسي، أنطوني مارسيال، يوم الأربعاء، الشائعات التي تحوم حول رحيله عن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية مطلع هذا الأسبوع أن اللاعب الشاب طلب الرحيل عن "أولد ترافورد"، وأن باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي ضمن المرشحين لضمه، وذلك بعد موسمه المخيب للآمال مع يونايتد.

ورغم مفاوضات مانشستر يونايتد مع ريال مدريد الإسباني لضم ألفارو موراتا وإنتر ميلان الإيطالي لضم إيفان بيريسيتش هذا الصيف، رد مارسيال على شائعات رحيله بشكل حاسم قائلا عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": "الشائعات خاطئة".

وكان اللاعب الفرنسي الدولي قد قدم مستويات جيدة خلال موسمه الأول مع يونايتد، عندما انضم إليه قادماً من موناكو الفرنسي في 2015، حيث تصدر قائمة هدافي الفريق برصيد 17 هدفاً، وشارك أساسياً في 45 من إجمالي 49 مباراة.

واختلفت الحال كثيرا في الموسم الماضي حيث سجل ثمانية أهداف فقط، وشارك أساسيا في 14 مباراة في ظل وجود النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش وماركوس راشفورد ضمن الخيارات الهجومية.