مدرب المكسيك: لن نستهين بشباب ألمانيا

قال خوان كارلوس أوسوريو، مدرب المكسيك، إن التشكيلة الشابة لمنتخب ألمانيا تتحلى بالخبرة ولا يمكن الاستهانة بها، وذلك قبل مواجهة الفريقين في قبل نهائي كأس القارات لكرة القدم غدا الخميس.

ولم تخسر ألمانيا بطلة العالم أو المكسيك بطلة الكونكاكاف في دور المجموعات وحقق الفريقان انتصارين إضافة لتعادل واحد.

ومنحت ألمانيا راحة لأبرز نجومها واستبعدتهم من المشاركة في كأس القارات التي تمتد لأسبوعين تجنباً للإرهاق قبل الدفاع عن لقب كأس العالم في روسيا العام المقبل واعتمد المدرب يواكيم لوف على تشكيلة شابة يبلغ متوسط أعمارها 24 عاما.

وقال أوسوريو في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء: "أعتقد أننا سنواجه فريقا يضرب مثالا رائعا على أهمية الإيمان بالتطور".

وأضاف: "الشباب والخبرة شيئان مختلفان".

وأشار إلى تمتع العديد من لاعبي ألمانيا الحاليين بالخبرة نتيجة اللعب للفريق الوطني والمنافسة في المسابقات القارية ودوري أبطال أوروبا.

وتابع: "لا يهم إن كان فريقا شابا أو لا، وما يهم حقاً هو قدر تمتعه بالخبرة بغض النظر عن العمر".

وقال لوف إنه ليس نادماً على الاستعانة بلاعبين شبان في البطولة واعتبرها فرصة لقياس قدراتهم.

وستلتقي البرتغال مع تشيلي في وقت لاحق اليوم بحثاً عن مكان بالمباراة النهائية يوم الأحد المقبل في سان بطرسبرغ.