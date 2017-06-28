نادٍ ياباني يغري الملك توتي للتعاقد معه

أعلن نادي طوكيو فيردي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم في اليابان، أنه قدم عرضاً لضم النجم الإيطالي، فرانشيسكو توتي.

وقال يويا كوراباياشي، المتحدث باسم طوكيو فيردي الأربعاء: "سيكون الأمر معقداً، ولكننا نبحث في خيارات مختلفة لإتمام الصفقة"، مضيفاً "نبحث مع الرعاة كيفية جمع الأموال للتوقيع مع لاعب مثله".

وتابع: "اللاعب مهتم"، رافضاً تأكيد الشائعات التي تحدثت عنها وسائل الإعلام الإيطالية حول مطالبة توتي براتب ثلاثة ملايين يورو.

ويبدي نادي ميامي الأميركي الذي يدربه الإيطالي الآخر أليساندرو نيستا اهتماما بضم توتي أيضا.

وأمضى توتي 25 موسماً في نادي العاصمة الإيطالية روما، وكان الموسم المنصرم الأخير له معه، حيث بدأ في صفوفه عام 1993 وهو في السادسة عشرة وخاض معه 786 مباراة سجل فيها 307 أهداف، منها 619 مباراة و250 هدفا في الدوري.