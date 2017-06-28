هيرنانديز: حضرنا من أجل تحقيق اللقب

قال خافيير هيرنانديز، هداف المنتخب المكسيكي الأربعاء، إن الفريق يهدف للتأهل إلى نهائي كأس القارات 2017 لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا رغم العقبة الصعبة التي تتمثل في مواجهة المنتخب الألماني بطل العالم، في الدور قبل النهائي.

وقال هيرنانديز مهاجم باير ليفركوزن الألماني، خلال المؤتمر الصحفي التمهيدي لمباراة المنتخبين الألماني والمكسيكي المقررة في الدور قبل النهائي غدا الخميس بمنتجع سوتشي الروسي: "إننا هنا من أجل تحقيق اللقب. بغض النظر عما إذا كان لاعبو المنتخب الألماني أصغر سنا أو أسرع، سنكون قادرين على منافستهم".

وأضاف قائلاً: "الفوز بكأس القارات سيعني الكثير بالنسبة لنا. لدينا ثقة في إدارتنا وفي فريقنا وفي لاعبينا".