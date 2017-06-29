برشلونة يستضيف تشابيكوينسي في "كامب نو"

أعلن برشلونة الإسباني، الخميس، أنه سيلتقي في السابع من أغسطس مع تشابيكوينسي البرازيلي "المنكوب"، في مباراة كروية ودية على ملعبه "كامب نو".

وكتب برشلونة في موقعه الرسمي أن هذا اللقاء الذي أعلن عنه في أوائل ديسمبر بعد أسبوع على كارثة تحطم طائرة الفريق البرازيلي ومصرع معظم أعضائه، "سيكون من أجل تكريم الأشخاص الـ71 الذين قتلوا في هذا الحادث وعائلاتهم".

وستكون هذه المباراة على كأس جوان كامبر، وتقام سنويا تخليدا لذكرى مؤسس برشلونة.

وفقد تشابيكوينسي معظم لاعبيه في مأساة تحطم طائرته في 28 نوفمبر الماضي حين كان متوجها إلى ميديين الكولومبية لخوض ذهاب نهائي كأس "سود اميريكانا"، الموازية من حيث الأهمية للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، ضد اتلتيكو ناسيونال.

وأسفر الحادث المأساوي عن مقتل 71 من أصل 77 راكبا، بينهم 19 لاعبا، فيما أفلت ثلاثة من الموت.

وفي لفتة تضامنية مع النادي البرازيلي، قرر الاتحاد الأميركي الجنوبي منحه لقب المسابقة، وهو طلب تقدم به في حينه منافسه الكولومبي الذي كان توج بطلا لكأس ليبرتادوريس.