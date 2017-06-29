شباب ألمانيا يطيرون إلى نهائي كأس القارات

لحقت ألمانيا بطلة العالم بتشيلي إلى المباراة النهائية لكأس القارات في كرة القدم بفوزها على المكسيك بطلة الكونكاكاف 4-1 يوم الخميس في سوتشي في الدور نصف النهائي.

وسجل ليون غوريتسكا (6 و8) وتيمو فيرنر (59) وأمين يونس (90+1) أهداف المانيا، وماركو فابيان (89) هدف المكسيك.

وكانت تشيلي بطلة أميركا الجنوبية بلغت النهائي أمس الأربعاء بفوزها على البرتغال 3-صفر بركلات الترجيح (الوقتان الاصلي والاضافي صفر-صفر).

والتقت ألمانيا مع تشيلي في دور المجموعات وتعادلتا 1-1 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها ألمانيا المباراة النهائية لكأس القارات، وكانت أفضل نتيجة لها المركز الثالث عام 2005 على أرضها عندما تغلبت على المكسيك.

وتقام المباراة النهائية الأحد المقبل في سان بطرسبورغ، فيما تلعب المكسيك مع البرتغال على المركز الثالث في اليوم ذاته في موسكو.

وكانت المكسيك والبرتغال التقيتا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى وتعادلتا 2-2.