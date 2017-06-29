رئيس الاتحاد الألماني السابق: قطر.. "ورم سرطاني"

تيو تسوانتسيغر، هو الرئيس السابق للاتحاد الألماني للكرة، هذا الرجل عام 2015 قال في مقابلة تلفزيونية: قطر هي "الورم السرطاني" في عالم كرة القدم.

الاتحاد القطري لكرة القدم وقتها رفع دعوى قضائية ضد رئيس الاتحاد الألماني السابق في محكمة دوسلدورف الألمانية، كلفة هذه الدعوى 100 ألف يورو، وتناقلت وسائل الإعلام القطرية خبر الدعوى وكيف أنهم سيأخذون حقهم من هذا الرجل على ما قال، أما ما لا تعرفه، الخبر الذي لم تكتب عنه وسائل الإعلام العربية، هو أنه في التاسع عشر من أبريل العام الفائت صدر قرار المحكمة، خسرت قطر القضية، وذهبت المئة ألف يورو سدى، وأكثر من ذلك وفي أول تصريح للألماني تيو بعد انتصاره القضائي قال: دعونا من الأدلة والوقائع، تخيلوا معي دولة بحجم نصف مدينة ألمانية، درجات الحرارة فيها مرتفعة جداً، حقوق الإنسان فيها شبه معدومة، الحريات مقيدة، تفوز بتنظيم أكبر حدث كروي في العالم، إنها مزحة".

في ديسمبر عام 2010، فتح بلاتر الظرف وأخرج منه ورقة كتب عليها قطر، ومن وقتها روائح الفساد تفوح من "بيت فيفا"، كل من شارك في التصويت أو شارك في الاحتفال، رؤساء اتحادات بكراسيهم لقرون سقطوا. البعض كان يحلم بالرئاسة فسقط، والرئاسة بحد ذاتها سقطت، قضايا رشى، بيع حقوق مكاسب شخصية، كل أنواع الفساد ضربت الاتحاد الدولي، كل الطرق كانت تؤدي إلى مونديال قطر، سقطت كل الطرق وبقي المونديال في قطر، حتى الآن أقله، ظهر تقرير غارسيا مؤخراً.. هذا التقرير الذي كان مغيباً لفترة من الزمن ولولا التسريبات لما اضطر فيفا لنشره للعلن، تقرير اعتبرته وسائل الإعلام القطرية انتصارا يثبت نزاهة الملف القطري، ولكن بإمكان أي أحد أن يقرأ نحو 400 صفحة كتبها المحقق الأميركي ولن يجد أي انتصار أو نزاهة.

عام 2008، عين الاتحاد القطري رئيس نادي برشلونة السابق، ساندرو روسيل، مستشارا رسميا للملف القطري، وأظهرت رسائل بريد إلكتروني أن دوره كان أكبر من ذلك، وأصبح روسيل حلقة الوصل بين قطر وريكاردو تيكسيرا، رئيس الاتحاد البرازيلي عضو الهيئة العليا للفيفا، ساندرو روسيل مسجون حاليا بتهمة غسيل الأموال، أما تكسيرا فوجه الادعاء البرازيلي له كل أنواع الجرائم، فساد، تزوير وثائق، تهريب رؤوس أموال.. إلى آخره.

أغسطس 2010، كشفت رسائل إلكترونية نقاشات بين مسؤولين قطريين وجو سيم، المستشار الأول للاتحاد التايلندي لكرة القدم، بخصوص صفقات محتملة لشراء غاز طبيعي.

جو سيم هذا هو ممثل الاتحاد التايلندي الذي كان من بين 22 عضوا في الهيئة العليا للفيفا، ممن صوت لقطر.

أكتوبر 2010.. ساعدت "أكاديمية أسباير" اتحادات معينة عبر "مشروعات رياضية"، أو من خلال إقامة بطولات لمنتخبات ناشئين، مثل البرازيل وغواتيمالا وتايلاند، وهي دول يمثلها أعضاء في الهيئة العليا للفيفا، التي ساهمت أصواتها بتحديد هوية البلد المنظم للمونديال.

نوفمبر 2010.. دفعت قطر 7 ملايين دولار لكل من الاتحادين الأرجنتيني والبرازيلي، لإقامة مباراة ودية بين المنتخبين في الدوحة، ووفقا للتقرير، فاقت هذه المبالغ الأسعار الطبيعية لتنظيم الوديات، وكان الهدف منها كسب صوتي اتحادي الأرجنتين والبرازيل.

نوفمبر 2010.. اجتمع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع رئيس الاتحاد الأوروبي ميشيل بلاتيني والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، والشركة المالكة لنادي باريس سان جرمان وقتها، وناقشوا احتمالية شراء قطر لنادي باريس سان جرمان، الذي كان يعاني من مشكلات مادية وقتها، بالإضافة إلى بدء استثمارات إعلامية أخرى في فرنسا.

2010.. بعد تصويت القبرصي ماريوس ليفكاريتيس، عضو الهيئة العليا للفيفا لصالح قطر، أصبحت شركة "بيترولينا هولدينغز" للنفط والغاز التي هو أحد مديريها، الشريك الرئيسي لقطر في تصدير الغاز الطبيعي. وسمحت الحكومة القبرصية لقطر ببناء فندق خمس نجوم على قطعة أرض يملكها ليفكاريتيس نفسه.

ديسمبر 2010..عنصر سابق في فريق الملف القطري أكد أن أحد مستشاري الملف القطري اقترح دفع مبلغ ثمانية وسبعين مليون دولار للاتحاد الأرجنتيني، في صباح يوم التصويت.

2011.. قامت شركة مملوكة لممثل قطر في الفيفا، رئيس الاتحاد الآسيوي السابق، محمد بن همام، بتحويل مبلغ قدره 1.2 مليون دولار لجاك وورنر، نائب رئيس الفيفا آنذاك، بعد فوز قطر بحق تنظيم المونديال. وجاك ورنر هذا ثبت تورطه في جميع قضايا فساد الاتحاد الدولي.

مايو 2011.. أرسل السكرتير العام للفيفا آنذاك، جيروم فالكه، بريدا إلكترونيا لنائب رئيس الفيفا وقتها، جاك وورنر، كتب في نصه: "بالنسبة لمحمد بن همام (قطري ومرشح لرئاسة الفيفا لعام 2011) لا أفهم لماذا رشح نفسه. ربما ظن أن بإمكانه شراء الفيفا مثل من اشتروا كأس العالم". واعترف فالكه لاحقا بصحة نص الرسالة.

كما جاء في التقرير تهنئة عضو سابق في لجنة الاتحاد الدولي التنفيذية للوفد القطري بعد إعلان فوز قطر بالتنظيم وشكره على تحويل "مبالغ بمئات الآلاف" من اليوروهات.

مع نهاية عام 2011 وخلال لقاء صحافي، قال رئيس الاتحاد الأرجنتيني السابق الراحل، خوليو غروندونا: "أقول الذين قاموا بالتصويت لقطر، هذا الأمر سيجلب المشكلات، تذكر كلامي، عندما سيبحثون في الأمر، سترى المشكلة الكبيرة التي ستحدث".