برافو: نريد تحقيق المزيد من الإنجازات

أشاد كلاوديو برافو، حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي وقائد المنتخب التشيلي يوم الجمعة، بإنجازات الفريق الحالي لمنتخب تشيلي وقال إن هذه المجموعة من اللاعبين ترغب في ترك إرث للمستقبل.

ويخوض منتخب تشيلي بعد غد الأحد المباراة النهائية لبطولة كأس القارات 2017 المقامة حاليا في روسيا لتكون المباراة النهائية الثالثة التي يخوضها الفريق منذ 2015.

وكان منتخب تشيلي فاز بلقب بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2015) التي استضافتها بلاده ثم فاز بالنسخة المئوية للبطولة (كوبا أمريكا 2016) والتي استضافتها الولايات المتحدة كما يخوض بعد غد الأحد نهائي كأس القارات أمام المنتخب الألماني (مانشافت).

وقال برافو: "نضع صوب أعيننا أعلى الأهداف ونرغب في تحقيقها. وهذا يعني أيضا أننا نرغب في الفوز باللقب في البطولة الحالية".

وأضاف: "عندما كنا أكثر شبابا، كان أليكسيس سانشيز يقول إنه يرغب في أن يكون أفضل لاعب في العالم، وكنت أقول إنني أريد الفوز بلقب مع المنتخب التشيلي، كان كثيرون ينخرطون في الضحك ويقولون إنه أمر مستحيل. ولكننا سنخوض الآن مباراة نهائية أخرى".

وقبل لقبها في كوبا أمريكا 2015، لم تفز تشيلي بأي لقب. ولكن الفريق يستطيع الآن الفوز باللقب الثالث على التوالي إذا فاز على المانشافت بعد غد الأحد.

وأوضح برافو: "علينا الحفاظ على هذا اللقب وتحمل المسؤولية. علينا أن نحاول ترك إرث وأن نبدأ في إخراج لاعبين جدد بنفس العقلية وأن نطمح لتحقيق مزيد من الإنجازات. علينا أن نكسر حاجز الخوف".

وأضاف: "قبل مباراتنا أمام البرتغال، تحدثنا عن كريستيانو رونالدو أكثر من حديثنا عن لاعبينا الرائعين. نركز دائما على الفرق المنافسة ونشعر بالقلق منها ومن لاعبيها. نقلل أحيانا من وضعنا".