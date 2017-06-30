دولوفيو يعود إلى برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني الجمعة، استعادة لاعب وسطه الشاب جيرارد ديلوفيو، أحد خريجي مركز التدريب التابع له، من نادي ايفرتون الانكليزي، في اليوم الذي يخوض نهائي كأس أوروبا دون 21 عاما لكرة القدم.

وذكر النادي على موقعه الرسمي: "فعَّل نادي برشلونة البند الذي يتيح له استعادة اللاعب جيرارد ديلوفيو. وخلال الأيام المقبلة سيعمل النادي على إنهاء صفقة عودته من إيفرتون، بموجب عقد يمتد حتى 30 يونيو 2019".

وكان برشلونة أعار ديلوفيو (23 عاما) الى إيفرتون الانكليزي واشبيلية في 2014 و2015 على التوالي، قبل أن يتخلى عنه في 2015 مقابل 6 ملايين يورو إلى إيفرتون الذي أعاره بدوره الموسم الماضي إلى ميلان الإيطالي حيث سجل 4 أهداف في 17 مباراة.

وبحسب صحيفة "آس" الاسبانية، بلغت قيمة عقد اللاعب الذي نشأ في أكاديمية "لا ماسيا" الشهيرة 12 مليون يورو.

ويخوض ديلوفيو الجمعة نهائي كأس اوروبا تحت 21 عاما ضد المانيا في كراكوفيا (بولندا).