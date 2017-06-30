روما يعير العاجي دومبيا إلى سبورتينغ

أعار نادي روما الإيطالي، الجمعة، مهاجمه العاجي سيدو دومبيا إلى سبورتينغ البرتغالي لمدة عام.

وذكر روما في بيان أن الإعارة مربوطة بخيار شراء عقد اللاعب بحسب بعض العوامل الرياضية التي لم يحددها.

ووصل دومبيا (29 عاما) إلى روما في يناير 2015، لكنه لم يفرض نفسه في تشكيلة "غالوروسي"، ولم يخض سوى 14 مباراة سجل فيها هدفين. وفي أغسطس من العام نفسه، أعير إلى ناديه السابق سسكا موسكو، قبل الانتقال أيضا على سبيل الإعارة إلى نيوكاسل يونايتد الانجليزي.

وأعير اللاعب الموسم الماضي إلى بازل السويسري حيث سجل معه 21 هدفا في كل المسابقات وأحرز لقب الدوري السويسري لكرة القدم.