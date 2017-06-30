يوفنتوس يؤكد رحيل ألفيش وسط أنباء بانضمامه إلى السيتي

أكد يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، أن المدافع داني ألفيش رحل عن النادي بعد موسم واحد في ظل تكهنات بانتقال الدولي البرازيلي إلى مانشستر سيتي.

وانضم المدافع البالغ عمره 34 عاما إلى يوفنتوس بعقد لمدة عامين قادما من برشلونة في يونيو الماضي، وشارك في 33 مباراة مع الفريق المتوج بالثنائية المحلية الموسم الماضي والذي تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام ريال مدريد.

وقال يوفنتوس في بيان: "انفصل نادي يوفنتوس لكرة القدم عن داني الفيش بعد الموافقة على فسخ عقده".

وتابع: "الفيس فاز بلقبين في موسم واحد مع يوفنتوس وشارك في تحقيق الثنائية المحلية الثالثة على التوالي قبل مساعدة الفريق في التأهل لنهائي دوري الأبطال".

وذكرت تقارير إعلامية في إيطاليا وإنجلترا أن الفيس في طريقه للانضمام إلى مانشستر سيتي للعودة للعمل مجددا تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا الذي سبق وعمل معه في برشلونة.

ورحل المدافعون جايل كليشي وبابلو زاباليتا وبكاري سانيا عن سيتي في نهاية الموسم الماضي.