"كاس" ترفض طعن فيورنتينا ضد تشيلسي

رفضت محكمة التحكيم الرياضية، طعن نادي فيورنتينا الإيطالي ضد تشيلسي في نزاع بشأن انتقال محمد صلاح إلى روما على سبيل الإعارة في 2015.

وقدم فيورنتينا الطعن في أكتوبر الماضي ضد "انتهاك" تشيلسي للعقد بعدما أعار صلاح إلى روما منافسه في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في موسم 2015-2016.



وأمضى صلاح جزءا من موسم 2014-2015 معارا إلى فيورنتينا الذي زعم أنه اتفق مع تشيلسي على استمرار المهاجم المصري لموسم آخر.



وقالت محكمة التحكيم الرياضية في بيان: "وجدت المحكمة أن اللاعب لم ينتهك تعاقده بالعودة إلى تشيلسي بعد 30 يونيو 2015 وأن تشيلسي لم يحث اللاعب على الغاء عقده".



ورفضت المحكمة الرياضية طلب فيورنتينا الحصول على تعويض قيمته 32 مليون يورو (36.55 مليون دولار) وأيدت قرار الاتحاد الدولي (الفيفا) بتبرئة تشيلسي من ارتكاب أي مخالفة بشأن العقد في يونيو حزيران العام الماضي.