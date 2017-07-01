أتليتكو مدريد يربط ساؤول بعقد التسعة أعوام

وقع لاعب الوسط ساؤول نيغويز على عقد جديد يمتد لتسع سنوات مع ناديه أتليتيكو مدريد الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وهو ما سيبقيه مع الفريق حتى يونيو/حزيران 2026.



وبزغ نجم نيغويز (22 عاما) كأحد أكثر لاعبي خط الوسط الواعدين في أوروبا خلال آخر موسمين وكان عنصرا أساسيا خلال مسيرة اتليتيكو نحو بلوغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.



وخاض نيغويز 53 مباراة مع أتليتيكو الموسم الماضي وسجل تسعة أهداف منها 4 في دوري أبطال أوروبا.



وقال نيغويز في بيان: أنا سعيد لأننا عائلة واحدة في أتليتيكو وليس هناك أي مكان أفضل من هذا لكي اكون موجودا به، سأبذل قصارى جهدي في الملعب كما جرت العادة دوما لأرد على حجم ثقة النادي بي.



وختم أ أن أشكر كافة زملائي في الفريق والطاقم التدريبي على مساعدتهم لي بشكل يومي حتى وصلت للمكانة التي أنا عليها الآن.