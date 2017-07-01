البرازيلي فريد: كأس القارات لم تمنع الكارثة أمام ألمانيا

وجه فريد مهاجم البرازيل السابق تحذيرا إلى ألمانيا وتشيلي بأن الفوز يوم الأحد في نهائي كأس القارات لكرة القدم لا يضمن النجاح في نهائيات كأس العالم بعد عام واحد من الآن.



وأحرز المهاجم المتألق هدفين في فوز البرازيل بنهائي كأس القارات على حساب إسبانيا في 2013 لكنه كان على أرض الملعب في الهزيمة الكبيرة لمنتخب بلاده 7-1 أمام ألمانيا بعد ذلك بعام واحد.



وكان الفوز 3-صفر على إسبانيا دليلا على أن منتخب البرازيل سيكون المرشح الأبرز لكأس العالم على أرضه لكن فريد ألقى بنظرة على الماضي وحذر طرفي نهائي كأس القارات من الإفراط في الثقة.



وقال في مقابلة مع رويترز عبر البريد الإلكتروني: كأس القارات وكأس العالم بطولتان مختلفتان للغاية على الرغم من مشاركة منتخبات كبيرة فيهما. لا اعتقد أنه توجد أي حدود لتطور أي فريق.



وأضاف في إشارة إلى الهزيمة 7-1: لم يتوقع أحد تلك النتيجة في كأس العالم. لعبنا بشكل جيد في كأس القارات وسيطرنا على المجموعة وبدأت الجماهير في الاحتفال. لا يمكنني التفكير فيما كان علينا فعله بطريقة مختلفة.



ويأتي التحذير قبل يوم واحد من مرور أربع سنوات من فوز البرازيل على إسبانيا في مباراة مثيرة باستاد ماراكانا.



وأحرز فريد هدفين وأضاف نيمار هدفا آخر لتدفع إسبانيا بطلة العالم وأوروبا في ذلك الوقت ثمن تواضع مستواها.



وبلغت ألمانيا نهائي كأس القارات على الرغم من مشاركتها في البطولة بالصف الثاني.



وتتمتع تشيلي، التي تشارك في البطولة على حساب البرازيل والأرجنتين وأوروغواي، بعصر ذهبي شهد فوزها بكأس كوبا أمريكا في 2015 ونسخة الاحتفال بالمئوية في 2016.



وقال فريد: المشاركة في كأس القارات خبرة فريدة من نوعها وهدية تأتي إليك ويجب أن تستفيد منها.



وأجاب عند سؤاله عن نصيحته للمنتخبين في النهائي: لا أملك نصيحة معينة. لكنه اعتقاد داخلي بأنك لو ستفعل شيئا ما فيجب أن تفعله بأفضل طريقة ممكنة وبهذه الطريقة ستواصل التطور وتزيد فرص نجاحك.