باريس سان جيرمان يمدد عقد ماركينيوس حتى 2020

مدد المدافع الدولي البرازيلي ماركينيوس عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي لثلاث سنوات إضافية حتى 2022 بحسب ما أعلن النادي الباريسي لكرة القدم يوم السبت.

وأعرب ماركينيوس الذي يدافع عن ألوان سان جيرمان منذ 2013 بعدما انتقل إليه من صفوف نادي روما الإيطالي، عن سعادته بتمديد ارتباطه بالفريق قائلا: لطالما قلت بأني سعيد باللعب مع باريس سان جيرمان وهذا التمديد للعقد برهان إضافي لالتزامي مع النادي.

أضاف: خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، تمكنت من قياس حجم التقدم الذي تحقق في باريس سان جيرمان، وهذا الأمر سمح لي بالوصول الى المنتخب الوطني.

وشكل البرازيلي البالغ من العمر 23 عاما شراكة مميزة في قلب الدفاع مع مواطنه تياغو سيلفا وتوج منذ قدومه إلى " حديقة الأمراء" بلقب الدوري ثلاث مرات خلال أربعة مواسم.

ولحق ماركينيوس بالأوروغوياني إدينسون كافاني الذي توج هدافا للدوري خلال الموسم المنصرم (35 هدفا)، إذ سبق لمهاجم نابولي الإيطالي السابق أن مدد عقده مع سان جيرمان حتى 2020 في أبريل الماضي.

وتنازل نادي العاصمة عن اللقب الذي أحرزه في المواسم الأربعة السابقة لمصلحة موناكو واكتفى بالوصافة، لكنه احتفظ بلقبي الكأس وكأس الرابطة.