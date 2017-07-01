بايرن ميونخ يستعد للموسم الجديد بستة لاعبين

بدأ فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم فترة الإعداد للموسم الجديد بستة لاعبين فقط في الوقت نفسه لم يستبعد المدرب كارلو أنشيلوتي التعاقد مع صفقات من العيار الثقيل.

وتواجد فقط توماس مولر وماتس هوميلز وفرانك ريبيري وخافي مارتينيز وكينغسلي كومان وخوان برنات في التدريب الأول للفريق.

وتغيب البعض بسبب الإصابة، والبعض الآخر سيبدأ التدريبات في العاشر من الشهر الجاري، فيما سينضم اللاعبون الدوليون، المشاركون في كأس القارات والبطولات الأخرى بنهاية الشهر الجاري.

نفس الأمر سيطبق على اللاعبين الذين تعاقد معهم بايرن حتى الآن وهم نيكلاس سويلي وسيباستيان رودي (القادمان من هوفنهايم) وسيرج نابري (القادم من بريمن) والذي توج مع المنتخب الألماني للشباب بلقب بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاما يوم الجمعة، وكورينتين توليسو (القادم من ليون) في أغلى صفقات الدوري الألماني (بوندسليجا) حيث انضم مقابل 5ر41 مليون يورو.

وقال أنشيلوتي : كورينتين توليسو لاعب وسط جيد جدا. لديه حس تمركزي عظيم ويمرر الكرة بشكل جيد. سيكون إضافة للفريق.

وأضاف أنشيلوتي: الفريق سيكون جاهزا إذا كان هناك فرصة لضم نجوم آخرين خاصة مع وجود تكهنات بضم أليكسيس سانشيز الذي يمكن لراتبه أن يكون مرتفعا للغاية. وأكد كارلو: أليكسيس لاعب عظيم ولكنه ليس الوحيد في العالم.