برشلونة يسمح لماثيو بالتدرب مع سبورتينغ لشبونة

سمح برشلونة ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم لمدافعه الفرنسي المخضرم جيريمي ماثيو بخوض التمارين مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي خلال اجازته قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله، بحسب ما أشار النادي الكاتالوني السبت.

وقال برشلونة على موقعه الرسمي: يسمح برشلونة للاعبه جيريمي ماثيو بالتدرب خلال إجازته مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وتعرض لاعب سوشو وتولوز وفالنسيا الإسباني السابق البالغ 33 عاما لعدة إصابات في الموسم الماضي. وخاض 16 مباراة في مختلف المسابقات مقابل 34 و41 في الموسمين السابقين.

وأضاف برشلونة: بعد هذه الفترة، سيتخذ الأطراف الثلاثة قرارا بشأن مستقبل المدافع الفرنسي.