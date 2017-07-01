بوغبا: من الصعب العيش كمسلم في مانشستر

اعترف الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وأغلى لاعب في العالم بأن العيش كمسلم في مدينة مانشستر بات أمراً صعباً عقب وقوع الأحداث الإرهابية في حفلة المغنية الأميركية أريانا غراندي في مايو الماضي والتي راح ضحيتها 22 شخصا.

وقال بوغبا في حوار مطول نشرته مجلة إسكوير الأميركية: العيش كمسلم في مدينة مانشستر أمر صعب، لكن يجب أن نقاوم تلك الأفكار ولا نسمح لها بالتسلل إلى أذهان الآخرين، لا يمكن أن تقتل إنساناً وبعيداً عن الدين أقول إن هذا جنون، والإسلام يرفض ذلك تماماً ولا يقره والجميع سيقول مثل ما قلت، لكن الأمور السيئة تحدث في الحياة أحياناً لكن يجب ألا تتوقف الحياة عند تلك النقطة.

وحول رحيل والده عن الحياة منتصف مايو الماضي، أجاب: كان والدي رجلاً قوياً رغم مرضه، حاول مقاومة المرض لكن عندما يتقدم الإنسان بالعمر يصعب عليه ذلك. وزاد: تعلمت من والدي الكثير، وأشعر بالفخر لأنني ابنه، والآن بعدما رحل لا زلت أشعر بالحزن على فراقه لكن يجب أن أستمتع بحياتي لأنها ستنتهي بسرعة يوماً ما.