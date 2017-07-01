تشيلسي يعلن ضم الحارس الأرجنتيني كاباييرو

أعلن تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي تعاقده مع حارس المرمى الارجنتيني المخضرم ويلي كاباييرو بعقد حر بعد دفاعه عن ألوان مانشستر سيتي.

وتخلى مانشستر سيتي عن كاباييرو (35 عاما) الذي وصل من ملقا الإسباني عام 2014، بعد انتهاء عقده في يونيو الماضي، وخاض معه 26 مباراة الموسم الماضي تحت إشراف المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وقال كابابييرو: أنا سعيد جدا للانضمام الى أبطال إنجلترا. أتطلع لمقابلة الشبان ومساعدة النادي على تحقيق المزيد من النجاح.

وكان تشلسي تخلى عن حارسه الثاني البوسني أسمير بيغوفيتش لصالح بورنموث في مايو الماضي، علما بأن الحارس البلجيكي الدولي تيبو كورتوا هو الأساسي في تشكيلة المدرب أنطونيو كونتي.