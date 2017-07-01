شتوتغارت يتعاقد مع اليوناني دونيس

أعلن نادي شتوتغارت الألماني تعاقده مع المهاجم اليوناني الشاب أنستاسيوس دونيس من يوفنتوس الإيطالي بعقد يمتد حتى 2021 .



وكان يوفنتوس أعار الموسم الماضي ابن المدرب اليوناني المعروف جيورجيوس دونيس إلى نيس الفرنسي.



وقال دونيسفي بيان أصدره النادي : اليوم هو أهم يوم في حياتي. شتوتغارت نادي كبير ولديه تاريخ عريق.



وأصبح دونيس ثاني صفقة يبرمها شتوتغارت هذا الصيف حيث نعاقد قبلها مع لاعب الوسط الشاب أوريل مانغالا من أندرلخت البلجيكي وفي المقابل ، انتقل صانع اللعب ألكسندرو ماكسيم من شتوتغارت إلى ماينز الألماني.