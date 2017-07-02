التركي كالهانغولو يقترب من ارتداء قميص ميلان

ألمح فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم، يوم الأحد إلى اقترابه من التعاقد مع لاعب خط الوسط التركي هاكن كالهانغولو من نادي باير ليفركوزن المنافس بالدوري الألماني.



ونشر ميلان تغريده عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بها مقطع فيديو لوصول كالهانغولو وينتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة يوم الاثنين عقب الانتهاء من الفحص الطبي.



وسيرحل كالهانجولو عن فريق ليفركوزن مقابل ما يقرب من 20 مليون يورو عقب ثلاث سنوات قضاها هناك حيث لعب 111 مباراة في الدور الألماني سجل خلالها 28 هدفا.



ولم يلعب كالهانغولو، الذي ينتهي تعاقده مع ليفركوزن في 2019، منذ فبراير بعد أن تم حظره من اللعب لمدة أربعة أشهر بشأن انتهاك قواعد عقده العقود في الماضي.