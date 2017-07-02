مخمور يستغل تواجد سواريز في زواج ميسي ويخرب تمثاله

استغل مجهول تواجد لويس سواريز، مهاجم أوروغواي وبرشلونة الإسباني في حفل زفاف زميله ليونيل ميسي بروزاريو الأرجنتينية وخرب التمثال لهداف منتخب "السيليستي" عبر التاريخ في ساعة مبكرة من صباح السبت.

ووضعت السلطات المحلية بمدينة سالتو الأوروغويانية التي ينتمي لها المهاجم الشهير بـ"العضاض"، تمثالاً للمهاجم الشهير في أحد أزحم شوارع المدينة الصغيرة وهو يرتدي قميص منتخب بلاده، رافعاً يده بالطريقة التي اعتاد على الاحتفال بها عقب تسجيله الأهداف.

وكشفت الشرطة المحلية أن رجلاً مخموراً خرب التمثال في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت، وألقى بتمثال سواريز على الأرض، مع رسالة غريبة كتب فيها "كنت في حفل زفاف ليونيل ميسي، وسأعود قريباً".

وولد سواريز في العام 1987م في المدينة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 104 آلاف، قبل أن يرحل إلى العاصمة مونيفيديو وعمره 16 عاماً للعب في صفوف فريق ناسيونال العريق، كما ينتمي زميله إدينسون كافاني مهاجم المنتخب الأوروغوياني وباريس سان جيرمان الفرنسي إلى المدينة ذاتها.