ويست بروميتش يضم جاي رودريغيز

أعلن نادي ويست بروميتش المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد تعاقده مع المهاجم جاي رودريغيز من نادي ساوثهامبتون.

وأصبح رودريغيز (27 عاماً) أول صفقات ويست بروميتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسجل رودريغيز 35 هدفا في 123 مباراة شارك فيها منذ إنضمامه لفريق ساوثهامبتون في 2012 ولكن الإصابات أعاقته خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال اللاعب على الموقع الرسمي للنادي على الانترنت : سـأحقق الكثير، لقد تخطيت مرحلة الإصابة، ولكن أيا كان السبب، لم أنجح مع ساوثهامبتون في الموسم الماضي.

وأكد : لقد تدربت بقوة، وكنت أرغب في التدريب بشكل إضافي لأن هذا كان سلوكي دائما وكنت في كامل لياقتي.

وكان أفضل موسم سجل خلاله رودريغيز أهدافا هو 2013 - 2014 عندما سجل 15 هدفا، وحصل خلاله على أول استدعاء له مع المنتخب الإنجليزي لكنه غاب الموسم التالي كله بسبب إصابة في الركبة.

وبعد ان تقلصت مشاركته في المباريات في موسم 2015 - 2016 بسبب جراحة في الكاحل، سجل في خمس مباريات في 24 مباراة شارك بها في الموسم الماضي.