أستون فيلا يعلن تعاقده مع جون تيري

أعلن نادي استون فيلا، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى في انكلترا يوم الاثنين، تعاقده مع قائد تشيلسي ومنتخب الأسود الثلاثة لكرة القدم السابق جون تيري.

وترك تيري (36 عاما) فريق تشلسي بعد 22 عاما قضاها في صفوفه، وأحرز معه العديد من الألقاب المحلية والقارية اخرها لقب الدوري الانكليزي الممتاز الموسم الفائت.

وغرد نادي استون فيلا "مرحبا بجون تيري، الأمر بات رسميا، جون تيري وقع العقد".

وقال تيري لموقع النادي: "انا سعيد بالانضمام إلى استون فيلا. انه ناد اقدره منذ سنوات طويلة. يعتبر فيلا بارك من اعظم الملاعب في البلاد وهناك مجموعة جيدة من اللاعبين هنا بالاضافة الى مدرب ناجح يملك الخبرة هو ستيف بروس".

وتابع: "اتطلع لبدء هذه المغامرة ومساعدة الفريق في تحقيق امر مميز هذا الموسم".

وذكرت تقارير صحافية في انكلترا بأن تيري سيتقاضى راتبا مقداره 60 الف جنيه اسبوعيا (300ر68 الف يورو) في النادي الذي يملكه رجل الأعمال الصيني توني جيا.

وسينضم تيري إلى معسكر الفريق في البرتغال استعدادا للموسم المقبل.