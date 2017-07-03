إيفرتون يضم المهاجم الإسباني ساندرو راميريز

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي ضم ساندرو راميريز، مهاجم المنتخب الإسباني للشباب تحت 21 عاما من صفوف ملقا بعدما سجل 16 هدفاً بقميص الأخير الموسم الماضي.



ووقع ساندرو عقدا يمتد لأربعة أعوام ليصبح رابع صفقات إيفرتون في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد جوردان بيكفورد ودافي كلاسن وهنري أونيكورو.



وقال ساندرو للموقع الرسمي لإيفرتون: سعيد للغاية، إنها خطوة كبيرة في مسيرتي، ادرك أنني تعاقدت مع ناد كبير في إنجلترا. إيفرتون المكان المثالي بالنسبة لي، سألعب تحت قيادة مدرب مثالي سيمنحني الثقة ويحسن من قدراتي.