برافو: الحظ خذلنا أمام الألمان

قال كلاوديو برافو حارس مرمى المنتخب التشيلي لكرة القدم إن الحظ لم يحالف منتخب بلاده أمام ألمانيا يوم الأحد في نهائي بطولة كأس القارات.

وخسر المنتخب التشيلي من نظيره الألماني صفر - 1 في المباراة النهائية من البطولة.



وقال برافو في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة : ارتكبنا العديد من الاخطاء أمام أفضل فرق العالم وهو ما أدى لخسارتنا.



وأكد : دخلنا المباراة بهدف الفوز والتتويج باللقب لكننا لم نحظ بالنتيجة المرجوة. لقد كانت فرصة تاريخية للتويج باللقب لكننا فشلنا في تحقيقه.



وأشار إلى أن الجيل الحالي للمنتخب التشيلي به العديد من المواهب ويجب أن يطور من نفسه وأن يتم البحث عن مواهب جديدة تضيف للفريق.

وأكد : سنحاول التطور في المستقبل حتى نتمكن من التتويج بالبطولات المختلفة.