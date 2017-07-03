روما يضم غونالون إلى صفوفه

أعلن روما وصيف بطل دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم يوم الاثنين، انضمام لاعب الوسط مكسيم غونالون من أولمبيك ليون بعقد يمتد حتى 2021.



وقال روما عبر موقعه على الانترنت إن غونالون (28 عاما) الذي يجيد اللعب في وسط الملعب وقلب الدفاع انضم لروما مقابل خمسة ملايين يورو (5.6 مليون دولار).



وخاض غونالون مسيرته بأكملها مع ليون منذ 2009 وشارك في حوالي 330 مباراة وفاز بكأس فرنسا وبالسوبر الفرنسي في 2012.



وقال غونالون الذي خاض سبع مباريات دولية مع فرنسا: "بعدما تحدثت مع مونتشي (المدير الرياضي) والمدرب (ايزيبيو دي فرانشيسكو)لم أتوان للحظة عن الموافقة".



وأضاف: "لا أطيق الانتظار حتى أكتب سطرا جديدا في مسيرتي مع روما".



كما أشاد مونتشي بقدرات غونالون قائلا لموقع النادي: "ماكسيم لاعب من طراز عالمي ويملك مهارات رائعة وخبرة وشخصية قوية وأنا سعيد بوجوده في روما".