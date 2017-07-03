رونالدو يقضي إجازته قبل تحديد مصيره مع ريال مدريد

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو ، أخبر ريال مدريد بأنه سيبدأ عطلته الصيفية بدون أن يضع حدا للتكهنات حول مستقبله مع النادي.



وقالت شبكة "لا سيكستا" التليفزيونية الإسبانية أن المهاجم البرتغالي تحدث مع المسؤولين في ريال مدريد لإخبارهم بقرار العطلة، التي قرر أن يبدأها الآن بعد موسم طويل وناجح، رغم أن مستقبله مع الفريق لا يزال مجهولا.



وأشارت القناة الإسبانية إلى أن مسؤولي ريال مدريد فهموا أن الرسالة، التي يريد رونالدو توصيلها بهذا القرار هو أنه يشعر بالهدوء حيال مستقبله وأنه يرغب الاستمرار مع النادي الملكي.



وكان مسؤولو ريال مدريد يأملون في عقد اجتماع مع اللاعب البرتغال مطلع الأسبوع الجاري لوضع حد للجدل الدائر حول مستقبله، حسبما أكدت مصادر داخل النادي المدريدي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).



ولكن شيئا من هذا لم يحدث بسبب قرار رونالدو ببدء عطلته وتأجيل الحديث مع المسؤولين في ريال مدريد لوقت أخر.



وكثرت في الأسابيع الأخيرة التكهنات والشائعات حول مصير رونالدو مع ريال مديد، بعد أن قالت صحيفة "إي بولا" البرتغالية أن قائد منتخب البرتغالي يرغب في الرحيل عن إسبانيا بعد أن اتهم بالتهرب من سداد 14 مليون و700 ألف يورو (16 مليون و700 ألف يورو) لصالح الضرائب.



ورغم الضجة الإعلامية، آثر رونالدو عدم التحدث عن مستقبله خلال مشاركته في بطولة كأس القارات مع المنتخب البرتغالي.