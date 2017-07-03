لاعب تشيلي يعتذر من الجماهير.. ويسترجع ذكرى وفاة شقيقه

بعث اللاعب التشيلي مارسيلو دياز برسالة مؤثرة لجماهير منتخب بلاده بعد الخطأ الذي ارتكبه في المباراة النهائية لبطولة كأس القارات 2017 أمام المنتخب الألماني، مسترجعاً ذكرى شقيقه الذي توفي قبل 14 عاماً.



وقال لاعب سيلتا فيغو الإسباني عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام": أعزائي جماهير تشيلي، في هذه اللحظة الصعبة للغاية أرغب في أن أشكر كل واحد منكم على المساندة التي قدمها لي، إنكم تجعلونني أشعر بأنني مميز ومهم.



وتسبب خطأ فادح من قبل قلب دفاع منتخب تشيلي عندما كان في مركز المدافع الأخير في الهدف الذي سجله المنتخب الألماني بأقدام اللاعب لارس ستيندل في الدقيقة 20 من مباراة النهائي، التي أقيمت في مدينة سان بطرسبرغ الروسية وانتهت بخسارة منتخب تشيلي.



وانهمر دياز في البكاء خلال حديثه مع وسائل الإعلام بعد اللقاء، التي فازت به ألمانيا 1 - صفر، قبل أن يبعث برسالته للجماهير التشيلية يعرب فيها عن الألم البالغ الذي ألم به.



وأضاف دياز قائلا: سأحكي لكم قصة قبل 14 عاما عشت الموقف الأكثر إيلاما في حياتي العائلية عندما توفى شقيقي العزيز، اليوم وبعد 14 عاما تقريبا عدت لأعيش الموقف الأكثر إيلاما لي في كرة القدم بسبب خطأ فادح حرمنا من الحصول على كأس القارات.



وتابع: دائما ما قلت أن كرة القدم لن تجعلني أعاني كما حدث في تلك المرة (يوم موت شقيقه) ولكنني كنت مخطئا تماما، وكما فعلت في المرة السابقة، سأبكي وسأشعر أنني سيء للغاية وسأحتفظ بألمي هذا بقية حياتي، ولكن ما يبدو واضحا لي هو أنه علي أن أقف على قدمي وأن أستمر في الكفاح يوما بيوم.



واستطرد دياز قائلا: لأن هذه هي الحياة ودائما ما قلت هذا، الحياة للذين يتسمون بالشجاعة وأعتقد أنني واحد منهم، أعتقد أن هذا هو الخطأ الأكبر في مسيرتي الرياضية ولكن أعتقد أيضا أنه الدرس الأفضل وسأعمل بجد كبير حتى أتجاوز هذه اللحظة السيئة وإصلاح الأمور السيئة.



وأكمل: أشكر بعمق المساندة التي قدمها لي زملائي والجهاز الفني والمسؤولون وكل فرد داخل هذا المنتخب الرائع وكل هؤلاء الناس الذين كتبوا لي، وأخص بالشكر عائلتي وأصدقائي الذين يقدموا كل ما هو استثنائي دائما.



واختتم دياز قائلا: هذا سيجعلني أكثر قوة ولا أشك في هذا، أعتذر عن خطئي وأتعهد بالتعويض عنه أجلا أو عاجلا، السقوط أمر مسموح ولكن النهوض إجباري.