لوف: فخور بشباب ألمانيا

كال يواكيم لوف، مدرب ألمانيا المديح لفريقه الشاب بعدما هزم تشيلي 1-صفر ليفوز بكأس القارات لكرة القدم أمس الأحد.



وترك لوف لاعبين مثل الحارس مانويل نوير وجيروم بواتنغ وسامي خضيرة وتوني كروس وتوماس مولر خارج تشكيلة فريقه في البطولة لكن المنتخب الألماني نجح مع ذلك في الفوز على أبطال افريقيا وآسيا والكونكاكاف وامريكا الجنوبية في طريقه لاحراز اللقب.



وكان متوسط أعمار فريقه في نهائي الأحد 24 عاما تقريبا مقارنة بمتوسط أعمار يبلغ 30 عاما في تشيلي. ويوليان دراكسلر، الذي ارتدى شارة القيادة ويبلغ عمره 23 عاما، هو اللاعب الأكثر خبرة في تشكيلة المانيا بمشاركته في 35 مباراة دولية.



وأبلغ لوف الصحفيين: "أنا فخور للغاية بهذا الفريق لأن لاعبيه اجتمعوا لمدة ثلاثة أسابيع ونصف فقط".



وأضاف: "يمكن لأي شخص أن يشعر في كل حصصنا التدريبية وفي كل يوم بأن هناك شيئا يحدث. من الممكن الشعور بنهم لا يصدق من أجل الفوز.. سواء في ملعب المران أو خلال المباريات ولذلك الفوز مستحق".



وتابع: "فوز هذه التشكيلة بهذه البطولة يجعل الانجاز تاريخيا.. إنه أمر فريد في التاريخ الالماني".



وجاء الانتصار بعد يومين من فوز المانيا على اسبانيا 1-صفر لتحرز لقب بطولة اوروبا تحت 21 عاما.



وقال لوف: "كل اللاعبين الذين كانوا في التشكيلة في وضع أفضل كثيرا من ذي قبل".



وأضاف أن النهائي كان في غاية الصعوبة.



ومضى قائلا: "تعين على فريقنا القتال لأن المنتخب التشيلي يضم لاعبين في غاية القوة. كنا نقاتل حرفيا على كل كرة".



ويعتقد لوف أيضا أن جونزالو خارا مدافع تشيلي كان يجب طرده بسبب الاعتداء بالمرفق على تيمو فيرنر في واقعة راجعها الحكم عن طريق حكم الفيديو المساعد.



وقال لوف: "كان يمكن أن تكون بطاقة حمراء لأنه كان اعتداء بالمرفق في الوجه وإذا رأى الحكم شيئا كهذا.. كان سيطرده".