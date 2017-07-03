ليون يؤكد: لاكازيت اقترب من أرسنال

أكد رئيس نادي ليون الفرنسي، جان ميشال أولاس أن هداف الفريق الكسندر لاكازيت، بات على بعد خطوة من الانتقال إلى صفوف أرسنال الانكليزي.

وأوضح أولاس لصحيفة "لو بروغريه" الفرنسية أن الصفقة ستتم خلال يوم او يومين مقابل مبلغ قد يصل الى 50 مليون يورو.

وقال: "ستتم الصفقة مقابل مبلغ يتراوح بين 45 و50 مليون يورو. انه رقم قياسي لارسنال ولليون".

وتخطى لاكازيت حاجز 20 هدفا في المواسم الثلاثة الاخيرة في الدوري الفرنسي وسجل 37 هدفا في 45 مباراة في مختلف المسابقات موسم 2016-2017.

وإذا تمت الصفقة، فسيكون ثاني لاعب ينتقل إلى صفوف "المدفعجية" هذا الموسم بعد الظهير الأيسر البوسني سياد كولاسنياك من شالكه الالماني.

وكان لاكازيت مرشحا للانتقال إلى صفوف اتلتيكو مدريد الإسباني لكن الأخير يواجه عقوبة الحرمان من التعاقدات في فترة الانتقالات الصيفية الحالية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).