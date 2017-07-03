مدرب تشيلي: أشعر بخيبة أمل

أعرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مدرب المنتخب التشيلي، عن خيبة أمله عقب خسارة فريقه صفر - 1 أمام نظيره الألماني يوم الأحد في المباراة النهائية لبطولة كأس القارات لكرة القدم التي أقيمت بروسيا.

وقال بيتزي في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "نشعر بخيبة أمل وحزن بطبيعة الحال، الخسارة في النهائي شيء مؤلم، ولكنني في الوقت نفسه أشعر بالطمأنينة والرضا على أداء المنتخب التشيلي طوال البطولة".

أوضح بيتزي: "ليس لدي أي لوم على أداء اللاعبين، لم نقصر في أي جهد خلال النهائي، ولكننا لم نحصل على النتيجة المرجوة".

وأضاف مدرب منتخب تشيلي: "استحوذنا على الكرة في معظم الفترات وأتيحت لنا عدة فرص محققة، ولكننا أخفقنا في ترجمتها إلى أهداف، في الوقت الذي كان فيه منتخب ألمانيا أكثر دقة منا".

وشدد بيتزي على أن مشاركة المنتخب التشيلي في البطولة اتسمت بالإيجابية، لاسيما أنها المرة الأولى التي يلعب خلالها الفريق في المسابقة.

وأكد مدرب المنتخب التشيلي: "كل شيء كان إيجابيا في مشاركتنا الأولى في كأس القارات. فرضنا أسلوبنا على المنافسين ويتعين علينا الاستمرار على هذا النهج خلال الفترة المقبلة".

واختتم بيتزي تصريحاته قائلا: "طوينا صفحة كأس القارات، ونستعد من الآن للتحديات المقبلة التي بانتظارنا".

واغتال المنتخب الألماني أحلام منتخب تشيلي الذي كان يطمح في الحصول على اللقب الثالث خلال ثلاثة أعوام عقب حصوله على لقب كأس أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) عامي 2015 و2016.