274 ألف كلم سيقطعها الإنجليز استعداداً للموسم الجديد

ستتوجه الأندية الإنجليزية إلى شتى أنحاء العالم استعداداً لخوض النسخة الجديدة من الدوري الممتاز، تقطع خلالها الأندية 274 ألف كلم خلال فترة الصيف، وأبعدها رحلة أرسنال الذي سيسافر مسافة 34 ألف كلم.

وسيسافر أرسنال إلى سيدني الأسترالية ومنها نحو شنغهاي وبكين الصينيتين، وإيفرتون سيغادر إلى تنزانيا في أفريقيا، وهو الوحيد الذي سيسافر إلى القارة السمراء، أما مانشستر سيتي بقيادة مدربه غوارديولا فسيسافر مسافة 23 ألف كلم عندما يزور 3 مدن أميركية.

أقصر الرحلات هي رحلة ساوثهامبتون، لن تصل المسافة إلى 199 كلم عندما يسافر لمواجهة برينتفورد وليفربول ودياً.